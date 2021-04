Lasciano la figlia di 5 mesi sola in auto per fare shopping: denunciati

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Persiceto (BO) hanno denunciato una coppia di giovani coniugi pakistani per abbandono di persone minori o incapaci.

E’ successo mercoledì pomeriggio, quando la Centrale Operativa del 112 è stata informata da un passante che all’interno di un’auto parcheggiata in via Crevalcore, c’era una bambina chiusa all’interno che stava piangendo. In attesa dei militari, il passante, un signore del luogo, è riuscito ad aprire lo sportello forzando un finestrino e ha preso in braccio la piccola che è stata visitata dai sanitari del 118, giunti sul posto unitamente ai Carabinieri.

Rintracciati dai militari in un supermercato situato nelle vicinanze, i genitori della bambina, si sono scusati per l’accaduto dicendo che erano andati a fare la spesa con la figlia più grande, lasciando nell’auto quella più piccola, di soli cinque mesi. La bambina, in buone condizioni di salute, è stata riaffidata ai genitori.

