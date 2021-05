Bomporto, in Municipio omaggio a Chiara Meschiari

BOMPORTO- Una campionessa tricolore in municipio: sabato 29 maggio, Chiara Meschiari, cavallerizza sorbarese vincitrice al centro equestre di Cervia dei campionati italiani di salto ostacoli “Demiro Boot Co” nella categoria trofeo senior brevetti Cat. H 100, ha ricevuto dal sindaco di Bomporto Angelo Giovannini una pergamena celebrativa per il prestigioso premio conquistato.

Accompagnata in municipio dal papà Marco e dagli istruttori Federica Licitra e Marco Meschiari del circolo ippico “Il Panaro” (seconda sede), Meschiari ha raccontato con emozione i giorni a Cervia, la gara e la gioia per la vittoria finale: conquistata in sella al suo fedele cavallo Baldino.

Nel corso dell’incontro la giovane campionessa è stata salutata anche dal presidente regionale del Coni Andrea Dondi, che ha telefonato in diretta per farle le congratulazioni.

Dopo la vittoria di dicembre ai campionati regionali, questo titolo nazionale conferma il talento della cavallerizza sorbarese e la qualità del lavoro svolto dai suoi istruttori: la pergamena, consegnata dal Sindaco a nome di tutta la comunità, è il riconoscimento per avere dato lustro al nostro comune e per l’impegno profuso, oltre che per l’importante risultato raggiunto.