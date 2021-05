Finale Emilia, gli agenti della polizia locale pronti alla mobilitazione

FINALE- Le lettere inviate dal Sindacato unitario dei lavoratori di Polizia locale (Sulpl) all’amministrazione comunale finalese sono rimaste “in sospeso”, senza ricevere una risposta.

Il sindacato ha chiesto conto al Comune della decurtazione illegittima di alcune indennità e il mancato riscontro dell’Ufficio Personale del Comune denota, secondo il Sulpl, un “comportamento atipico”.

“I finalesi sanno che in caso di non soluzione del contenzioso, questo causerebbe un onore per l’ente che ricadrebbe sui contribuenti?”- fa sapere il sinmdacato.

Gli agenti finalesi sono pronti alla mobilitazione e se la situazione non dovesse risolversi, Finale diventerà centro della protesta del Sulpl.

