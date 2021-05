Nonantola, la scuola media “Alighieri” allagata dalla pioggia: 13 classi trasferite

NONANTOLA- Dopo essere stata colpita dall’alluvione del Panaro, lo scorso 6 dicembre, ancora disagi per la scuola media “Dante Alighieri” di Nonantola.

Le abbondanti piogge di lunedì 24 maggio hanno infatti causato l’allagamento della scuola e compromesso l’impianto elettrico. Il problema sembra essere partito dal tetto, ma le cause sono in corso di accertamento da parte dei tecnici. Particolarmente colpite sono state le aule della I, II e III B dell’istituo.

Per consentire al personale di ripulire le aule martedì 25 maggio le 13 classi sono state fatte sostare inizialmente in cortile e, dopo un’ora, sono state sistemate in aule vuote.

Per rendere più agevole i lavori di pulizia, la dirigente scolastica ha prontamente chiesto alle famiglie dei ragazzi che non erano ancora arrivati a scuola, di restare a casa.

Gli studenti già presenti in classe, invece, stati ospitati in aule vuote, non interessate dall’allagamento.

