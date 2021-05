San Martino in Spino, gamba schiacciata tra un trattore e un carro, soccorso agricoltore

SAN MARTINO IN SPINO – Incidente sul lavoro, nel pomeriggio di venerdì 30 aprile, a San Martino in Spino, frazione di Mirandola. Un agricoltore 73enne è sceso dal trattore che stava guidando per sistemare il carro spargi-sementi agganciato dietro, quando la sua gamba è rimasta incastrata e schiacciata tra le ruote del trattore e quelle del carro. Sul posto, un podere di via Svecca, a San Martino in Spino, allertati dalle urla dell’uomo, si sono subito presentati i vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Sono, quindi, intervenuti gli agenti del commissariato di Mirandola, i Vigili del Fuoco di San Felice, il 118 e, inizialmente, anche l’elisoccorso da Bologna, di cui fortunatamente non c’è stato bisogno. Per l’agricoltore tanta paura, ma le conseguenze fisiche sembrano non essere gravi, anche se l’uomo è stato trattenuto all’ospedale di Mirandola per accertamenti.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017