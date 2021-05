San Possidonio, gita alle Cave Budrighello per i ragazzi della primaria

SAN POSSIDONIO- Gita in bici alle Cave di Budrighello per le classi quinte della scuola primaria di San Possidonio, lo scorso mercoledì 26 maggio.

Percorrendo la pista ciclabile di via Matteotti, i ragazzi sono stati accompagnati dalla polizia locale che si è prestata a far loro lezione per un giorno all’aria aperta.

