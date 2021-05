Ucman, approvato il positivo consuntivo 2020 dell’Unione

FINALE, CAVEZZO- Nell’ultima seduta del Consiglio dell’Unione è stato approvato il rendiconto consuntivo 2020, un atto importante che indica sul piano finanziario ed economico come è stato l’esercizio trascorso e come si è chiuso. Il commento di Ivo Paradisi, consigliere Liste Civiche/Pd in Unione e componente la Commissione Consigliare Finanziaria Economica che è intervenuto sul tema anche in Consiglio:

“Il bilancio consuntivo dell’Unione vede un risultato positivo per oltre 2.5 milioni di euro, risorse che per l’80% sono ora a disposizione dei Comuni che potranno destinarle per perseguire obiettivi importanti per le proprie comunità o a copertura delle quote contributive dovute per il 2021. Nonostante lo sconvolgimento rappresentato dal pesante impatto della pandemia sull’organizzazione dei servizi, l’Unione è riuscita a rispondere ai bisogni e al contempo a tenere in ordine i conti. Questi numeri positivi del Bilancio dell’Unione sono una bella notizia per i Comuni, confermano l’oculatezza della gestione dell’Unione e smentiscono le tesi di quella parte del centrodestra che gioca allo sfascio. Il Comune di Mirandola, nonostante i propositi di uscire dall’Unione, potrà disporre grazie a questo Consuntivo di ben 900mila euro. Meraviglia, quindi, che solo grazie al senso di responsabilità dei consiglieri del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle che hanno votato a favore, un atto così importante e dagli effetti positivi per i Comuni sia stato approvato. I consiglieri del centrodestra, che sulla carta sarebbero maggioranza, si sono rifugiati nel voto contrario (Fratelli d’Italia) o nell’astensione (Liste civiche di Centrodestra e Lega). E questo nonostante tutti i consiglieri di centrodestra avessero a suo tempo approvato il preventivo del medesimo bilancio 2020 e nonostante tutti i nove sindaci dell’Unione, compresi quelli che fanno riferimento al centrodestra, abbiano approvato in Giunta questo Consuntivo. Contraddizione nella contraddizione: consiglieri che smentiscono i propri sindaci e che smentiscono sé stessi sul medesimo atto. Ora avanti con la riorganizzazione dell’Unione per rafforzarne ulteriormente la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini con servizi di qualità e governarne insieme con efficienza ed efficacia la sostenibilità economica”.

