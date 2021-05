Vaccinazioni anti-Covid, nel modenese raggiunte le 350mila somministrazioni

All’indomani del giorno in cui le somministrazioni di vaccini anti-Covid hanno raggiunto, in provincia di Modena, quota 350mila, l’Ausl di Modena fa il punto sulla situazione attraverso un comunicato stampa.

Procedono le vaccinazioni di tutte le fasce d’età, così come delle categorie di “estremamente vulnerabili” – già oltre 42mila vaccinati con prima dose, 26mila a ciclo completo – e di “fragili”. Questi ultimi, inseriti nella cosiddetta categoria 4, possono prenotarsi in base alla propria fascia d’età. Tutti coloro che hanno meno di 50 anni sono stati contattati dall’Ausl attraverso un sms informativo che li invita a prenotare tramite Farmacie, Corner Salute Coop o numero di telefono (sotto tutti i dettagli).

Dai prossimi giorni i medici di medicina generale (MMG) potranno iniziare a contattare i propri pazienti tra 50 e 54 anni per fissare l’appuntamento per la prima dose della vaccinazione dal 7 giugno per tre settimane. Nella giornata di ieri sono state scaricate le candidature avvenute tramite portale regionale (cui poi i medici aggiungeranno coloro che li hanno contattati direttamente), e l’Ausl ha creato gli elenchi delle richieste per ciascun medico. Ognuno di loro, entro lunedì, dovrà poi comunicare all’Azienda sanitaria il proprio fabbisogno di vaccino. Le dosi – in arrivo il 3 giugno – saranno poi messe a disposizione dei MMG nelle varie farmacie ospedaliere distrettuali a partire da venerdì 4 giugno.

Sarà Pfizer, al momento, il vaccino distribuito ai MMG: fornito già scongelato, potrà essere conservato nei normali frigoriferi a disposizione negli studi medici a una temperatura di 2-8°C. La sua stabilità riconosciuta da Aifa è fissata in un mese (30 giorni) quindi di fatto il medico, indipendentemente dal ritiro delle dosi, potrà decidere in quale giornata – o giornate – della settimana programmare gli appuntamenti, in un numero che sia multiplo di sei e considerando eventuali riserve. Circa 12mila ogni settimana le dosi stimate dall’Ausl per i 477 medici della provincia di Modena.

“Dal 7 giugno per tre settimane – dichiara Silvana Borsari – tutti i medici del territorio avranno garantite dall’Ausl tutte le dosi necessarie per il primo ciclo. Ci impegniamo anche noi, accanto a loro, in questo sforzo organizzativo, consapevoli che la preziosa rete dei medici ha già dato prova di efficienza in occasione della vaccinazione antinfluenzale, che toccava una fascia molto più ampia di popolazione. Sappiamo che molti medici hanno già effettuato le stime del vaccino che servirà per vaccinare tutti, a partire dall’elenco dei propri assistiti di quella fascia di età, cui hanno poi sottratto le persone già vaccinate (ad esempio estremamente vulnerabili, volontari, professionisti sanitari) o non vaccinabili per motivi clinici. Auspichiamo davvero che tutti coloro che l’hanno richiesto, in una delle due modalità, possano ricevere presto il loro appuntamento, con l’obiettivo di somministrare la prima dose entro il 27 giugno per poi avviare l’iter per la seconda e concludere tutto entro luglio”.

Vaccinazione per persone “fragili” dai 16 anni compiuti in su (categoria 4)

Si tratta di una categoria di persone con comorbidità (cioè patologie) senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili, che devono invece fare riferimento al percorso loro dedicato.

Alle persone di questa categoria (http://www.ausl.mo.it/vaccino-covid-fragili) di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 49 anni aventi diritto, residenti e temporaneamente assistite da un Medico di medicina generale in provincia di Modena, l’Ausl ha inviato un SMS informativo sulle modalità di prenotazione.

Tutte le persone che sanno di rientrare tra questi aventi diritto, anche in caso non abbiano ricevuto il messaggio SMS, possono prenotare scegliendo tra uno dei seguenti canali:

1. Farmacie private e comunali della provincia di Modena

2. Corner Salute presenti in numerosi punti vendita Coop Alleanza 3.0 della provincia di Modena

3. Telefono, chiamando il numero dedicato 059 2025333, da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00

Alle persone di età compresa dai 55 anni in su che per le proprie patologie rientrano in categoria 4 è già garantito l’accesso alla vaccinazione per fasce di età secondo l’ordine del piano vaccinale e qualora non abbiano ancora prenotato possono farlo in qualsiasi momento seguendo il percorso previsto per la specifica fascia di età. Ciò vale anche per le persone che hanno tra i 50 e i 54 anni che potranno essere vaccinate direttamente dal proprio medico di medicina generale.

Può accadere che, al momento della prenotazione, il proprio codice fiscale non risulti ancora inserito nell’elenco delle persone “fragili” aventi diritto e che quindi non si riesca a prenotare subito l’appuntamento. In questo caso è necessario rivolgersi al proprio medico di medicina generale che, tramite un sistema consolidato, segnalerà all’Ausl il codice fiscale e i dati anagrafici della persona mancante. Il codice fiscale sarà poi immesso nel sistema per la prenotazione. Questa operazione può richiedere alcuni giorni di tempo, è quindi necessario di attendere 7-10 giorni prima di procedere alla prenotazione.

L’Azienda Usl di Modena ricorda, inoltre, che al momento non è possibile prenotare la vaccinazione agli adolescenti che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Questo poiché la sperimentazione vaccinale ha coinvolto adolescenti di età pari o superiore ai 16 anni. Quindi, per prenotare la vaccinazione anti Covid-19, gli adolescenti che compiono i 16 anni da giugno a dicembre 2021 devono attendere il compimento del 16° anno di età.