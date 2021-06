3.6 chili di marijuana nascosti nel caffè: arrestato operaio 27enne

CASTELLARO (REGGIO EMILIA)- 3.6 chili di marijuana occultati in un grosso pacco di caffè e recapitati, via corriere, a un operaio 26enne residente a Castellaro. Sfortunatamente per lui, a consegnarlo sono stati i carabinieri.

Il primo a insospettirsi è stato il corriere che avrebbe dovuto consegnare effettuare la consegna: nel verificare l’integrità del pacco, infatti, si è accorto del forte odore di marijuana allertando immediatamente le forze dell’ordine.

Un militare si è quindi travestito da fattorino e, quando il giovane ha firmato la ricevuta, sono scattate le manette.

Secondo quanto ipotizzato dalle forze dell’ordine, la marijuana era destinata alle piazze di spaccio di Reggio Emilia e Modena.

Proseguono le indagini per identificare il mittente del pacco.

