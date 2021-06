Auto esce di strada, finisce nel prato e si ribalta

SERRAMAZZONI- Un’auto esce di strada, finisce nel prato e si ribalta: è successo martedì 8 giugno- poco prima delle 8- a Serramazzoni in via Giardini, in prossimità dell’incrocio con via Casa Naldi.

Due le persone presenti nell’abitacolo al momento dell’incidente che, fortunatamente, non hanno riportato ferite serie.

Giunti sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

