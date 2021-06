Bomporto, l’estate comincia dal grande schermo

BOMPORTO- Il cinema italiano arriva in piazza Donatori di Sangue e apre l’estate di Bomporto.

Lunedì 28 giugno sul grande schermo allestito in piazza per l’occasione verrà proiettato alle 21.15 il film “Il grande salto”, opera prima di Giorgio Tirabassi, regista e attore della pellicola che vede tra gli interpreti anche Ricky Memphis.

Nel suo debutto dietro la macchina da presa, Tirabassi racconta la storia di Rufetto e Nello: due cinquantenni che, dopo quattro anni di prigione per una rapina andata male, si ritrovano senza un lavoro e senza una casa, ma più che mai determinati a compiere “il grande salto”, grazie a un nuovo colpo architettato da Rufetto.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, chiuderà la rassegna Nonantola Film Festival e rappresenta il primo evento culturale in presenza dell’estate bomportese, che proseguirà in luglio e agosto con spettacoli dal vivo, musica, intrattenimenti per bambini e tanto altro.