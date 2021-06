Camion si ribalta in curva: l’autista resta incastrato nell’abitacolo

SERRAMAZZONI- E’ successo nella mattinata di venerdì 15 giugno in via Campolu, a Serramazzoni: un camion, per cause ancora da accertare, si è ribaltato su un fianco in curva.

L’autista è rimasto incastrato nell’abitacolo senza riportare, fortunatamente, gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dal mezzo pesante.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017