Cellulare e trasmittente per superare l’esame di guida: denunciata 32enne

REGGIO EMILIA- Grazie a cellulare e trasmittente inviava i quesiti e riceveva le risposte esatte per l’esame di teoria per la patente: la giovane, una 32enne modenese, è stata denunciata per truffa dopo che, lo scanner rilevatore di fonti elettroniche di trasmissione l’ha smascherata.

Messa alle strette la donna ha confessato il “trucco” ma non finisce qui: perché subito dopo ha avuto bisogno del pronto soccorso per rimuovere l’auricolare rimasto incastrato nell’orecchio.

Sono in corso le indagini per individuare anche il complice.

