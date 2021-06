Cinema estivo a Mirandola, al via Cinestate 2021

MIRANDOLA- Anche quest’anno il Cinema Estivo torna a Mirandola.

Inizia infatti “Cinestate 2021”, rassegna di cinema all’aperto organizzata dal Circolo Cinematografico “Italo Pacchioni”, che si terrà nella splendida cornice del giardino della ex Cassa di Risparmio; sette lunedì per sette appuntamenti con opere cinematografiche selezionate dai volontari del Circolo Pacchioni, che si uniscono alle altre serate che allieteranno l’estate mirandolese.

Si parte lunedì 21 Giugno con il successo francese “Il meglio deve ancora venire”; seguirà “Volevo nascondermi” (28/6), film sulla vita di Antonio Ligabue con un bravissimo Elio Germano; lunedì 5 luglio è la volta di “Miss Marx”, candidato al Leone d’Oro a Venezia; il 12 luglio tocca a “I miserabili”, film francese che ha saccheggiato premi in Europa e oltreoceano; si torna in Italia con “Le sorelle Macaluso” (19/07) e con “I predatori” (26/07); “EMA” (2/8), film cileno premiato a Venezia, conclude la rassegna. Le proiezioni inizieranno alle ore 21:30; non si effettuano prenotazioni, la cassa aprirà alle ore 20. Verranno ovviamente rispettate tutte le misure di sicurezza anti-Covid19.

Questo è poi un anno speciale, oltre che per la situazione che tutti ben conosciamo: il Circolo Pacchioni compie infatti 10 anni di attività.

“10 anni pieni di difficoltà, imprevisti, problemi organizzativi, ma soprattutto 10 anni di passione, di divertimento e voglia di condividere, tra noi membri del Circolo e con tutti i Mirandolesi, il nostro grande amore per il Cinema– scrive Stefano Sgarbi del Circolo Cinematografico “Italo Pacchioni”- Ecco quindi che desideriamo ringraziare tutti coloro che ci rendono possibile continuare nella nostra attività, a partire dalla Amministrazione comunale, la Consulta del Volontariato, tutte le Associazioni di Volontariato che come noi si adoperano per tra mille difficoltà, e a tutti coloro che ci hanno e tuttora ci aiutano e che mettono a disposizione tempo, luoghi, risorse e forze; in ultimo un ringraziamento a tutti i Mirandolesi che ci seguono, ci aiutano, ci incoraggiano”.