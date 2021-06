Colto sul fatto mentre spacciava, 43enne arrestato in flagranza di reato

SASSUOLO – Nella giornata del 10 giugno, personale della Squadra Mobile (Sezione Antidroga), con l’ausilio della Polizia Locale di Modena, nell’ambito dei servizi congiunti finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, è intervenuto nel comune di Sassuolo, procedendo all’arresto di un uomo.

In particolare, gli agenti hanno seguito un furgone con a bordo una persona, successivamente identificata in un 43enne di origini albanesi, che, dopo aver posto in essere diverse manovre sospette, nei pressi di uno stabilimento commerciale, incontrava all’esterno un dipendente e cercava di consegnargli velocemente un involucro di colore bianco. Gli agenti sono intervenuti prontamente, fermando le due persone e recuperando la sostanza (cocaina) dal peso complessivo di circa 25 gr.

L’acquirente, un italiano di 36 anni, è stato, invece, trovato in possesso di un bilancino di precisione e di 6 grammi di marijuana. Il primo uomo, d’intesa con il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, dott. Giuseppe Amara, è stato tratto in arresto in flagranza di reato in attesa del processo per direttissima che ne disponeva l’obbligo di firma.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017