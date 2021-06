Con “The Rider – Il sogno di un cowboy” prosegue la rassegna serale del Nonantola Film Festival

NONANTOLA- Con “The Rider – Il sogno di un cowboy” opera seconda di Chloé Zhao – autrice sino-americana vincitrice dell’Oscar 2021 come miglior regista per “Nomadland” – continua sabato 26 giugno alle 21.15 al Giardino Perla Verde a Nonantola la rassegna serale estiva del Nonantola Film Festival 2021, organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’ingresso è come sempre gratuito ed è consigliata la prenotazione su EventBrite. Prima del film, la proiezione del corto “Stay Awake, Be Ready” del regista vietnamita Pham Thien An, vincitore del premio alla regia alla prima edizione del Ribalta Experimental Film Festival. La trama: nella riserva di Pine Ridge, nel South Dakota, Brady Blackburn addestra cavalli selvaggi. Gio­vane cowboy e stella nascente del rodeo, ap­prende dal suo medico di non poter più caval­care. Una brutta caduta lo ha disarcionato per sempre, sfondandogli il cranio in maniera quasi fatale. A fianco della sorellina, affetta dalla sin­drome di Asperger, e in lotta col padre piegato dal lavoro e dalle responsabilità, cerca una nuo­va ragione di vita in un Paese che non fa sconti. Protagonisti Brady Jandreau, Mooney, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Leroy Pourier, Cat Clifford.

Il programma integrale della rassegna è disponibile sul sito www.nonantolafilmfestival.it e sulla pagina Facebook del festival.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017