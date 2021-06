Ecco la nuova Ferrari 296 Gtb: biposto e ibrida

MARANELLO- Il nuovo prodigio tecnico-stilistico di Maranello, la Ferrari 296 GTB, è stato da poco presentato con un evento online.

Come sempre accade per i modelli in rosso più prestazionali, la sigla non è casuale e va dritta al cuore della supercar italiana: 2.9 litri di cilindrata per il V6 turbo a 120° da 663 Cv, accoppiato a un motore elettrico in grado di erogare ulteriori 122 kW.

Si tratta del primo 6 cilindri della storia per una vettura stradale con il logo del Cavallino Rampante

