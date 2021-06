Edilizia scolastica, sportiva e sostegno alle imprese: approvato il rendiconto 2020 a San Felice

SAN FELICE- Lo scorso 9 giugno il Consiglio comunale di San Felice sul Panaro ha approvato il rendiconto della gestione di esercizio 2020 del Comune.

“Il pareggio raggiunto, frutto di leggi dello Stato, non ha consentito grandi margini di manovra – spiega l’assessore al Bilancio Gian Paolo Cirelli – ovviamente il debito residuo dei mutui ha come sempre inciso in modo significativo. Questo comunque non ci ha impedito di effettuare spese e interventi a sostegno dei cittadini utilizzando l’avanzo libero. Citiamo alcuni esempi: l’erogazione di 50mila euro a sostegno, in seguito all’emergenza Covid, di 97 tra imprese commerciali e di servizio cittadine, l’acquisto di uno scuolabus per 81.466 euro, l’efficientamento degli impianti fotovoltaici per 25mila euro, la riqualificazione del campo di Rivara per 90mila euro. Tra i principali investimenti per l’edilizia scolastica ricordo l’adeguamento di aule didattiche e infissi per la ripresa delle attività delle scuole a seguito del Covid, l’ottenimento del certificato prevenzione incendi delle scuole elementari, un ulteriore intervento sugli impianti fotovoltaici degli edifici scolastici per un totale di 152.377 euro”.

“Per l’edilizia sportiva – prosegue Cirelli – vanno ricordati il terzo campo da tennis, la nuova area manifestazioni, e altre spese ancora per un totale di 399.098 euro. Infine per quanto riguarda la

viabilità sono stati spesi 180.792 euro per la realizzazione del percorso ciclopedonale di via Galeazza, per l’installazione di nuovi punti luce led, per la manutenzione delle strade bianche e per le sistemazioni degli avvallamenti stradali. Le politiche sociali e famiglia, l’assistenza ai minori, i servizi alla persona, che sono in capo all’Unione Comuni Modenesi Area Nord, sono stati sostenuti con l’impegno e il contributo economico richiesti dall’Ente”.