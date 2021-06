Investita mentre attraversava la strada: è gravissima

MODENA- E’ stata investita da un’auto giovedì 24 giugno, poco dopo le 7, mentre attraversava la strada in via Giardini a Modena: la donna, di 66 anni, è ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara.

La polizia locale si sta occupando dei rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.

