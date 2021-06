Mirandola, in piazza Matteotti musica, cinema e teatro

MIRANDOLA- L’interesse e la partecipazione che hanno caratterizzato i primi eventi di Estate a Mirandola 2021, aprono la strada ai nuovi appuntamenti in cartellone – nove in tutto, da giovedì 24 a

mercoledì 30 giugno prossimo – al parco di piazza Matteotti e presso la biblioteca passando attraverso alla prima iniziativa in programma nelle frazioni.

Giovedì 24 giugno, presso la biblioteca comunale “E: Garin” per il ciclo “Nati per la musica”, “Biblio estate” ha messo in calendario “Ti suono un libro”.

Si tratta di un incontro in cui Sara Setti proporrà due momenti di laboratorio musicale per bambini dai 3 ai 6 anni: il primo alle ore 17 il secondo alle ore 18.15.

L’iniziativa è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria.

Per tute le informazioni e per le prenotazioni anche per gli altri eventi in calendario è possibile contattare la Biblioteca Comunale Eugenio Garin Via 29 Maggio al numero 0535/29788 e 29783, oppure via mail all’indirizzo biblioteca@comune.mirandola.it .

Alle ore 21.30, sempre giovedì 24 giugno presso il parco di piazza Matteotti, ad allietare la serata saranno le voci del Coro Aurora e del Coro Aerco della Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreaoli”.

Il concerto sarà gratuito fino ad esaurimento posti.

Venerdì 25 giugno a inaugurare la rassegna estiva degli Incontri d’Estate nel giardino dell’ex

Cassa di Risparmio 8piazza Matteotti) sarà la presentazione del libro, “Il viaggio di Alessandro II

Pico all’isola di Candia”.

A salire sul palco, per illustrare le vicende risalenti alla seconda metà del XVII secolo, e riguardanti l’illustre esponente della famiglia Pico e della sua avventura bellica all’isola di Candia (oggi Creta) al fianco di francesi, veneziani e truppe pontificie, Renata Bertoli, Claudio Sgarbanti e Giampaolo Ziroldi, rispettivamente Presidente, Vice Presidente e Direttore del centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola”.

Sabato 26 giugno si torna in biblioteca. Presso la comunale “E. Garin” a essere invitati saranno i

bambini e le loro famiglie. In programma ci sono i racconti di “Piccole storie per piccole

orecchie”; curati dai Volontari di “Nati per leggere”.

Due sono i turni in programma: il turno alle ore 9:30, per la fascia di bimbi da 0 a 3 anni e il turno alle ore 10.45 per quelli dai 3 ai 6 anni.

L’iniziativa è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria.

Anche per questo evento è possibile contattare la Biblioteca Comunale Eugenio Garin.

Domenica 27 giugno si apre nuovamente il sipario sul palco del giardino ex Cassa di Risparmio di

piazza Matteotti per la rassegna “Spettacoli d’estate”. Ad andare inscena uno spettacolo di circo

teatro, il “Gran Galà Baraonda”, del Collettivo PaZo Teatro.

Si tratta di un gruppo modenese composto da artisti poliedrici, provenienti da percorsi di formazione che spaziano dal teatro di prosa al quello fisico, dalla danza all’acrobatica. Lo spettacolo si terrà a partire dalle ore 21.30

(info: https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi/estate-a-mirandola-2021-spettacoli-

destate ).

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. E’ consigliata la prenotazione contattando il numero 351 7487202 o mandando una mail: progetto.tp@gmail.com