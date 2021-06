Mirandola, nuova unità operativa per il progetto “Verde Zerla”

MIRANDOLA- Il progetto “Verde Zerla” si arricchisce di una nuova unità operativa donata da Picosmetics Mirandola.

“Picosmetics è sempre stata vicina alla realtà della Zerla soprattutto in periodo di pandemia collaborando con generosità alla messa in sicurezza dei nostri dipendenti portatori di fragilità complesse– commenta il presidente Zerla Roberto Ganzerli- il nuovo settore di attività, recentemente inaugurato grazie all’intervento determinante di Banca popolare di San Felice e dal Rotary Club di Mirandola, sta crescendo molto bene grazie anche all’attenzione di molti privati che vedono in noi un soggetto che riesce ad unire il sociale con la qualità della prestazione svolta. Questo ulteriore contributo materiale ci aiuta a performare al meglio la nostra area di intervento”.