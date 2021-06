Mirandola, sopralluogo del sindaco Greco al cantiere dell’ex “Galleria Gialla“

MIRANDOLA- Il cantiere relativo alla bonifica dell’area su cui sorgeva la “Galleria Gialla”, in viale Gramsci a Mirandola, è stato consegnato – dopo lunga procedura amministrativa – il 16 giugno scorso.

I lavori sono in corso, mentre il termine è previsto entro settembre.

“Con questo intervento oltre alla bonifica dei materiali rimasti e alla riqualificazione a verde della zona, si procederà alla realizzazione di una vasca di laminazione per la gestione delle criticità legate allo smaltimento delle acque meteoriche, che in occasione di eventi di portata eccezionale interesseranno viale Gramsci e via Caduti di Nassirya- scrive su Facebook l’Amministrazione mirandolese- La collocazione di teli ombreggianti sulle reti che, da oltre un anno delimitano la zona, si è resa necessaria per questioni di sicurezza del cantiere. Ma anche per proteggere i fruitori della ciclabile e del parcheggio retrostante, rispetto alle lavorazioni che saranno condotte all’interno”.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di riqualificare il verde in tutta l’area adiacente alla ciclabile di viale Gramsci, oggetto delle delocalizzazioni temporanee negli anni post sisma, estendendo la valorizzazione del verde a tutta la zona compresa tra viale Gramsci, via Europa e via Maestri del lavoro, al fine di migliorare il decoro della zona.

