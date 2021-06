Novi, nuovo centro commerciale in via Ponte Catena?

NOVI- Parliamo della zona in via Ponte Catena ancora di proprietà della LIDL Italia Srl.

Tale area si configura nel piano urbanistico come in grado di ospitare una media struttura di vendita e anche l’immobile possiede i requisiti per tale attività. Con la decadenza della licenza in possesso della catena di discount tedesca, ora si è aperta una nuova possibilità per la riapertura.

L’Amministrazione comunale, da due anni, si sta spendendo in prima persona, contattando diversi soggetti in possesso dei requisiti necessari, per riaprire un punto di vendita.

“Recuperare e rigenerare l’area, perché possa tornare a essere una risorsa per il territorio e non una zona abbandonata, è per la Giunta un obiettivo importante, sia dal punto di vista commerciale che da quello del contrasto al degrado del territorio”- scrive l’Amministrazione novese.