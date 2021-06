Rapina e aggredisce una donna e un rider: arrestato un pregiudicato

MODENA- La polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino marocchino di 28 anni per il reato di rapina aggravata.

Nel tardo pomeriggio del 20 giugno scorso sono giunte alcune segnalazioni alla linea di emergenza 112 relative a una lite in strada tra un uomo e una donna in viale Corassori.

Gli agenti della Squadra Volante si sono immediatamente portati in zona riuscendo a intercettare e a fermare l’uomo che si stava allontanando a bordo di un’autovettura.

Come appreso dai testimoni e dalle vittime, lo straniero aveva aggredito con un tubo svitabulloni in metallo di circa 30 cm con estremità ricurva, sia la donna sia un rider che era intervenuto per fare da paciere. La lite era sorta in quanto la donna aveva cercato di recuperare la somma di 150 euro ed il telefonino sottrattile precedentemente dal 28enne.

È stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 in quanto la donna presentava un gonfiore sulla fronte per i colpi subiti e il rider alcune escoriazioni agli arti per la caduta dalla bicicletta causata dalle percosse inferte dall’aggressore.

Il tubo, il denaro e il telefono cellulare sono stati rinvenuti, a seguito di perquisizione, all’interno dell’autovettura dello straniero.

Il 28enne, regolare sul territorio italiano e gravato da precedenti penali e di polizia per lesioni personali e spaccio di sostanza stupefacente, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, come disposto dal magistrato di turno, in attesa della convalida dell’arresto da parte del G.I.P. del tribunale di Modena.