San Prospero, il 2 giugno si torna a teatro con lo spettacolo “Raggi di luce”

SAN PROSPERO- Finalmente un raggio di luce!

Il 2 giugno finalmente si torna a teatro e per uno spettacolo del tutto innovativo! In occasione del suo 25° anno di attività, il CEAS “La Raganella” propone, insieme al Comune di San Prospero, lo spettacolo “Raggi di luce” con lo scopo di parlare in modo poetico a bambini, ragazzi e adulti dell’importanza del risparmio energetico.

“Raggi di luce” è uno spettacolo di luci, ombre e scenari fantastici ideato e messo in scena dalla compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi. Utilizzando biciclette-generatori gli attori accendono luci e mettono in moto piccoli macchinari, rendendo tangibile così lo sforzo necessario per produrre quella che per molti è un concetto astratto: l’energia.

Lo spettacolo, consigliato a tutte le famiglie, racconta di tre eleganti e visionari personaggi che intraprendono un viaggio nella notte, per illuminare il mondo in modo diverso!

Raggi di luce rientra nel progetto regionale “Mobilityamoci” che vede impegnato il Centro di Educazione alla Sostenibilità e le scuole nella promozione della mobilità sostenibile.

Lo spettacolo si terrà il 2 giugno 2021 alle ore 17.

Si ricorda che è obbligatoria la prenotazione chiamando la biblioteca di San Prospero al numero 059 906010 o inviando un’e-mail a biblioteca@comune.sanprospero.mo.it, entro lunedì 31 maggio