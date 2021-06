Un drone per salvaguardare l’ambiente: istituto “Galilei” di Mirandola terzo alle Olimpiadi di robotica

MIRANDOLA – I ragazzi dell’Istituto “Galilei” di Mirandola hanno conquistato il terzo posto alle Olimpiadi di robotica, evento organizzato dalla scuola di robotica di Genova, col patrocinio del Ministero dell’Istruzione. Alla competizione, che normalmente si svolge in presenza, a Genova, ma che quest’anno si è svolta online causa Covid, hanno partecipato scuole superiori di tutta Italia. I ragazzi hanno dovuto presentare un progetto, nel dettaglio un robot di loro progettazione e costruzione. Tre erano le categorie: terra, acqua, oppure aria.

Nel dettaglio, i ragazzi dell’istituto “Galilei” di Mirandola hanno realizzato un drone (categoria aria), che ha l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, tema delle Olimpiadi di robotica 2021. Il drone realizzato dagli studenti mirandolesi è dotato di sensori ambientali ed è pensato per volare sopra discariche per riconoscere con sensori i rifiuti tossici, ma anche quelli organici, grazie alla fotocamera termica di cui è dotato, che mostra le immagini termiche anche durante la notte. Il drone è anche in grado di individuare la nascita di incendi nei boschi.

La competizione ha avuto una durata di tre giorni (da mercoledì 9 giugno a venerdì 11 giugno): il progetto è iniziato durante l’anno scolastico, ma nei tre giorni in questione i ragazzi hanno partecipato ad un Hackathon online, costruendo un oggetto, da integrare al progetto, con materiale che veniva loro fornito sul momento. I ragazzi dell’istituto “Galilei” di Mirandola hanno collegato con il kit loro fornito il drone precedentemente realizzato alla rete, consentendo così di vedere i dati elaborati dal drone in tempo reale, tramite un app.

Ai ragazzi, oltre al premio di terzi classificati, nella categoria aria, alle Olimpiadi di robotica, è stato assegnato anche un riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione: sono stati iscritti nell’elenco delle Eccellenze, ed è stata riconosciuta loro anche una piccola borsa di studio.

