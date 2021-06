Vaccinazioni anti-Covid, i prossimi open day: il 20 giugno nuovo appuntamento a San Felice

Sono stati resi noti dall’Azienda Usl di Modena i prossimi open day vaccinali (su prenotazione) col vaccino monodose Johnson&Johnson, in provincia di Modena. Oltre a quelli già in programma sabato 12 e domenica 13 giugno a Carpi e Vignola, per i quali i posti sono stati esauriti nel giro di pochissimi minuti, gli open day saranno: a San Felice e a Fiumalbo, il 20 giugno; a Fiorano e Castelfranco, il 27 giugno, a Modena (centro vaccinale di Baggiovara) il 4 luglio e a Pavullo, l’11 luglio.

