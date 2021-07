A Medolla si prolunga di un giorno la Fiera di Bruino 2021

MEDOLLA – Un giorno in più per la Fiera di Bruino a Medolla, che continua anche martedì 6 luglio, giornata di “recupero” dopo il maltempo di domenica sera. In piazza Garibaldi sarà infatti attivo il Loco Bar a cura dei volontari della Pro Loco, dove sarà possibile gustare (consigliata la prenotazione) hamburger con pulled pork, taglieri di salumi e formaggi, bruschette, piadine, patatine, cocktail, aperitivi e birra.

In occasione di Italia – Spagna, semifinale del Campionato Europeo di calcio con inizio alle ore 21, sarà possibile assistere alla partita non solo in piazza Fellini, dove in queste settimane tanti medollesi si sono ritrovati per tifare gli Azzurri, ma anche in piazza Garibaldi, dove sarà assistito un secondo maxischermo.

Info e prenotazioni: prolocomedolla@gmail.com e 324 79 31 434.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017