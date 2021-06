Alessio Iossa è il nuovo coordinatore della lista civica “Insieme per San Felice”

“Ripartiamo INSIEME PER il futuro di SAN FELICE. Ho accettato questo incarico con orgoglio e con tanta voglia. Orgoglio perché fra le tante persone che orbitano all’intero della lista civica, mi ha fatto molto piacere essere stato individuato come la persona giusta per questo incarico; La voglia sarà quella di costruire, che identificherà il mio percorso nei prossimi 3 anni, quelli che porteranno alla prossima tornata elettorale. Si costruisce ascoltando le persone. E’ già stato iniziato un percorso di ascolto e verrà assolutamente migliorato e approfondito. Si costruisce facendo tutto il possibile per tornare a confrontarsi, dal vivo, in una sala o in una piazza perché è dal confronto che nascono le idee che dovranno caratterizzare il futuro della lista civica. Credo che il centro sinistra sanfeliciano, soprattutto a causa della pandemia, abbia necessità di riavvicinarsi ai cittadini, alle associazioni, alle attività per poter costruire una valida e credibile alternativa all’attuale lista che sta amministrando e il percorso del coordinamento è volto in questa direzione”.