Ancora in ospedale le due ragazzine investite a Mirandola. Una in gravi condizioni

Ancora in ospedale le due ragazzine investite a Mirandola. Una in gravi condizioni, la dodicenne residente a Medolla. Le due erano rimaste vittime di un brutto incidente stradale avvenuto venerdì scorso a Mirandola, in via Toti. Secondo le prime ricostruzioni le ragazzine erano in bicicletta, pare l’una alla guida, l’altra trasportata, e non si sa se stessero attraversando sulle strisce o meno, quando sono state investite da una Alfa Romeo, condotta da una giovane 25enne di Concordia, all’incrocio con via Vittorio Veneto. Le ragazzine sono finire sul cofano, poi sul parabrezza, poi sono finire addosso pensilina dello Scuolabus

Dall’impatto entrambe sono rimaste gravemente ferite, una – la più grave – ha battuto il capo. Due gli elicotteri intervenuti, uno da Bologna e l’altro da Pavullo, che atterrati vicino al luogo dell’incidente hanno provveduto a trasportarle, dopo averle stabilizzate, all’ospedale Maggiore di Bologna.

Una delle due, che ha riportato ferite e fratture, è fuori pericolo ma resta ricoverata nel reparto pediatrico del Maggiore si annuncia lunga: ne avrà per più di un mese.

Ancora in pericolo di vita l’altra dodicenne: è ricoverata nel reparto di rianimazione, le sue condiziono sono apparse subito gravissime.

