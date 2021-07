Bastiglia, grande successo per lo spettacolo “Il fiume di stelle”

BASTIGLIA- Un vero successo per lo spettacolo “Il Fiume di Stelle” andato in scena giovedì 15 luglio in piazza Repubblica, a Bastiglia.

“I complimenti all’Associazione Piccole Luci Onlus per lo spettacolo proposto- ha scritto l’Amministrazione comunale su Facebook- un ringraziamento a tutte le Associazioni di volontariato per il costante aiuto nella gestione operativa e a tutti i partecipanti presenti”.

“Una gioia rivedere dopo tanto tempo la piazza animata in una serata di festa“- conclude l’Amministrazione bastigliese.

