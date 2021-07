Bastiglia, un orto contro il bullismo

BASTIGLIA – Un orto contadino nel cuore del paese come simbolo della lotta al bullismo. Domenica 25 luglio, in via dell’Artigianato, a Bastiglia, l’associazione La Clessidra presenta “Piantala! Orto contadino e non solo, rimettiamo le mani e i piedi nella terra”, un progetto rivolto a preadolescenti e adolescenti del territorio bastigliese, realizzato col contributo della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Bastiglia.

Un’iniziativa, si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di Bastiglia, portata avanti dai volontari dell’associazione ricreativo-culturale, che in meno di tre mesi hanno realizzato un orto rigoglioso, con tanto di recinzione e impianto d’irrigazione, a partire da un terreno dismesso, concesso in comodato d’uso gratuito dall’Amministrazione comunale di Bastiglia. Due volte a settimana, ogni mercoledì e sabato fino alle 9, gli stessi volontari sono pronti ad accogliere i cittadini e ognuno può dare il proprio contributo al progetto con una piccola donazione, in cambio dei prodotti coltivati, rigorosamente bio e a chilometro zero.

“Noi volontari abbiamo preparato l’orto per poi passare il testimone ai nostri giovani, ragazzi dagli 11 ai 19 anni, che saranno chiamati a prendersene cura – spiega Maria Stella Bertani, dell’Associazione La Clessidra –. Con il progetto ‘Piantala!’ vogliamo da un lato valorizzare le origini agricole della nostra comunità, dall’altro sensibilizzare sul tema del bullismo. In vista dell’inizio dell’anno scolastico, stiamo pensando anche di estendere la proposta ai bambini della scuola primaria e della materna, con progetti dedicati e adatti alle diverse fasce d’età”. “Un ringraziamento speciale a La Clessidra, che anche in questa occasione ha dimostrato di essere un’associazione creativa, dinamica e vicina al territorio – spiega la vicesindaca di Bastiglia con delega alle Associazioni, al Volontariato e alla Scuola, Manuela Rossi –. La Clessidra, come le altre realtà che fanno parte del tessuto associativo locale, rappresenta una risorsa preziosa per la realizzazione di progetti sociali importanti come l’orto contadino”. Sulla stessa linea Elena Amaduzzi, Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune di Bastiglia, che aggiunge: “L’iniziativa ha avuto da subito grande successo e tutta la comunità si è sentita coinvolta. L’obiettivo è ora di dare continuità al progetto e in futuro costruire sinergie anche con altre realtà del territorio, su tutte il Museo della Civiltà Contadina”.

L’inaugurazione dell’orto contadino si terrà domenica 25 luglio alle 9.30 e, dopo i saluti dei rappresentanti dell’associazione La Clessidra, interverranno Luca Sabattini, consigliere della Regione Emilia-Romagna, Francesca Silvestri, sindaca di Bastiglia, Manuela Rossi, vicesindaca con delega all’Associazionismo, al Volontariato e alla Scuola, Elena Amaduzzi, assessora alle Politiche sociali e giovanili.

A seguire i volontari de “La Clessidra” leggeranno proverbi, detti popolari e poesie dedicate al mondo agricolo e in chiusura, dopo la benedizione dell’orto da parte del parroco di Bastiglia, ci sarà un piccolo aperitivo per tutti i partecipanti.

L’inaugurazione si terrà nel pieno rispetto delle norme anti Covid, per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al 349-6405671 o al 345-3420026

