Bomporto, Monari Federzoni cresce online e sbarca su Cortilia

Una novità che si aggiunge a una sempre maggiore presenza della storica azienda modenese produttrice di Aceto Balsamico di Modena Igp, condimenti e bevande, co-leader di mercato in Italia, sulle principali piattaforme trade per l’e-shop d’insegna.

Dopo la spinta propulsiva connessa alle chiusure dettate dalla pandemia, l’e-commerce dei beni confezionati di largo consumo registra una quota valore del 2,5% e una crescita del +48,7% (progressivo 23 maggio 2021, trend 2021 vs 2020, fonte: Nielsen Trade*Mis-Largo consumo confezionato).

Una quota destinata a crescere e che si prevede arriverà al 3% a fine anno, sebbene in città come Milano sia già all’8% (fonte: Nielsen).

“Se c’è una parola che caratterizza Monari Federzoni, è dinamismo – sottolinea Matteo Candotto, direttore commerciale Monari Federzoni Spa- Un dinamismo che nasce dalle origini dell’azienda, che per prima ottenne nel 1912 la licenza per produrre e imbottigliare Aceto Balsamico di Modena e che guarda al futuro con una forte spinta innovativa”.

“L’e-commerce è un canale di certo sfidante, ma che offre interessanti opportunità per raggiungere un consumatore sempre più informato e attento a ciò che sceglie di acquistare e portare in tavola. In quest’ottica, l’avvio della collaborazione con Cortilia si inserisce in un percorso di consolidamento della nostra presenza sulle piattaforme online. Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questa partnership – conclude Candotto – perché condividiamo con Cortilia alcuni dei valori che da sempre guidano le nostre attività, come la valorizzazione delle eccellenze del territorio, del saper fare e della cultura alimentare italiana che non può prescindere dalla qualità delle materie prime”.

Sono cinque le referenze Monari Federzoni attualmente disponibili su Cortilia: classici della tradizione come l’Aceto Balsamico di Modena IGP Invecchiato e l’Aceto Balsamico di Modena IGP 100% Mosti di Modena Etichetta Argento, ma anche novità di prodotto che rivitalizzano il comparto come gli Aceti di Vino Forte Bianco e Rosso con 8° di acidità (la più alta gradazione di aceto di vino attualmente presente sul mercato), ottenuti da uve 100% italiane, con affinamento in botti di legno pregiato, e l’Aceto di Mele Bio Non Filtrato.

Quest’ultimo, in linea con i trend più dinamici della categoria, è ottenuto da puro succo concentrato di mele italiane da agricoltura biologica, con “madre”, sostanza naturale ricca di fibre, privo di glutine, senza conservanti e non pastorizzato, ideale come condimento per insalate di frutta e verdura.