Bomporto, serata soul con i “Last Minute”

BOMPORTO- I Last Minute portano il meglio della scena soul in piazza Donatori di Sangue a Bomporto, per un concerto speciale, dedicato agli amanti dei suoni più sofisticati.

Sabato 31 luglio alle 21.15 secondo appuntamento di “Puro e disposto a salire le stelle”, la rassegna culturale estiva promossa dal Comune di Bomporto, in co-progettazione con l’associazione teatrale Piccole Luci onlus e in collaborazione con le associazioni ViviAmo Sorbara, Baracca Beach e Festa della Tagliatella di Solara. Sul palco i Last Minute – gruppo formato da Silvia Gibellini alla voce, Elisa Berselli alla chitarra, Roberto Molinari alla batteria e Alfredo Barbieri al basso – coloreranno la serata di note soul e R’n’B, con venature funky, riarrangiando un repertorio che spazia da Amy Winehouse a Bill Withers, passando per Sting e Norah Jones. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Servizio Promozione del Territorio del Comune di Bomporto alla mail promozione@comune.bomporto.mo.it o telefonando ai numeri 059-800722 o 059800736.

