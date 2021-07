Camposanto, inaugurato il percorso vita intitolato al professor Roberto Bertocchi

CAMPOSANTO – Sabato mattina, presso il parco “A. Daolio” di Camposanto, ha avuto luogo l’inaugurazione del percorso vita intitolato al professor Roberto Bertocchi, professore di educazione fisica presso la scuola secondaria di Camposanto, durante la quale sono stati svolti esercizi e dimostrazioni con le attrezzature del percorso. L’iniziativa, si legge in un post pubblicato su Facebook dall’Amministrazione comunale di Camposanto, è stata l’occasione per ricordare con emozione il professor Bertocchi insieme a numerosi ragazzi, di diverse età, che sono stati suoi alunni.

Oltre alle installazioni sportive e alla struttura fruibile per lo svolgimento di attività sportive come il calisthenics, abbiamo deciso di installare un seggiolino per bambini molto piccoli nell’altalena dell’area gioco bambini del parco, rispondendo ad una giusta segnalazione di una cittadina camposantese. Ringraziamo Vittorio Bertocchi, la dirigente scolastica Maria Paola Maini, le prof.sse Roveri e Marchi, Andrea Pedrazzi, Michael Zaniboni e il diacono Paolo Buldrini per aver partecipato all’iniziativa ed esprimiamo un grande ringraziamento nei confronti di Saverio Marchi per le foto realizzate durante l’inaugurazione.

L’inaugurazione del percorso vita intitolato al professor Roberto Bertocchi non ha, però, suscitato unanimi reazioni positive nel mondo politico di Camposanto. Il consigliere Mauro Neri, del gruppo Uniti per Camposanto, infatti, ha parlato apertamente di “40mila euro buttati via, che potevano essere utilizzati per altri progetti”.

