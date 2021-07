Casa a giovani coppie, Bargi (Lega):”Dalla Regione fondi alla Siec di Cavezzo, qualcuno non ha controllato?”

CAVEZZO- Nell’ambito del programma “Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei famigliari” (L.R. numero 24/2001) la Regione Emilia-Romagna ha liquidato la somma complessiva di 570mila euro ad alcune imprese per l’acquisto di alloggi in vari Comuni del territorio.

Tra le imprese beneficiarie del contributo pari a 25mila euro risulta presente la Siec Immobiliare srl di Cavezzo. Stando alle fonti di stampa la Siec Immobiliare Srl è finita nel mirino della procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il giudice per le indagini preliminari, accogliendo le risultanze investigative emerse nell’ambito di una articolata attività di indagine eseguita dai carabinieri della Compagnia di Mondragone, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di corruzione, concussione, falso ideologico in atto pubblico, indebita induzione a dare o promettere.

“Poiché l’indagine della procura di Santa Maria Capua Vetere era partita nel 2016, come è possibile che la Siec Immobiliare srl risultasse inserita nell’elenco degli operatori economici del Programma “Una casa alle giovani coppie e ad altri nuclei familiari” (bando numero 10 delibera GR 713/2015) e abbia ricevuto il 26 giugno 2017 dalla Regione Emilia-Romagna il contributo di 25mila euro emesso sul capitolo di cassa numero U32031 anno 2017 (DD 9 giugno 2017)?”– affonda il consigliere regionale della Lega Stefano Bargi che, sulla vicenda, ha depositato un atto ispettivo alla Giunta di viale Aldo Moro.

La medesima Siec Immobiliare Srl è poi risultata implicata anche lo scorso 12 luglio in un’operazione anti camorra, a seguito della quale venne sequestrata un’agenzia immobiliare a Cavezzo.

“Pertanto – si legge nell’interrogazione del leghista – chiediamo se la Regione fosse a conoscenza che, nel settembre 2016, la procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avesse iniziato un’indagine che interessava anche la Siec Immobiliare SRL e quando la Regione abbia avuto contezza di tale indagine.”

Inoltre, chiede ancora Bargi alla Giunta regionale: “La Siec Immobiliare srl è stata inserita nell’elenco di merito delle imprese della Regione Emilia-Romagna e, in caso affermativo, quando è stata esclusa da tale elenco?”

“E’ evidente, pertanto, che qualcosa non abbia funzionato nei controlli della Regione, ragion per cui viene da chiedersi quali meccanismi intenda implementare la Giunta per rendere più efficace la prevenzione, alla luce dei numerosi episodi di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico regionale”- conclude Bargi.