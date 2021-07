Concordia, giovedì 8 luglio va in scena “Il Circo delle Pulci”

CONCORDIA- Sergio Bustric, il clown scelto da Roberto Benigni per interpretare il ruolo dell’amico poeta (Ferruccio) nel film premio Oscar “La vita è bella”, ci conduce in un viaggio sorprendente.

Immaginate una pulce che si tuffa in una tazzina di caffè, tanto piccola per noi ma grande come un mare per lei.

“Il circo delle pulci” è uno spettacolo di circoteatro ricco di soprese e di trucchi semplici e incomprensibili.

Bustric l’attore, il mago, il mimo, l’illusionista, il clown, il cantante, ci conduce col suo passo lieve e

vagabondo nel suo mondo in cui il trucco rappresenta quella piccola genialità che permette la meraviglia.

Sergio Bustric è il nome d’arte dell’attore italiano Sergio Bini, classe ’53 fiorentino.

Una carriera universitaria nel mondo dello spettacolo che inizia tra i banchi del Dams di Bologna per approdare alla prestigiosa scuola di mimo del maestro Étienne Decroux.

Il prodotto più celebre di Bustric è senza dubbio l’interpretazione di Ferruccio Papini, il migliore amico di Guido (Roberto Benigni) nel film premio Oscar “La vita è bella”: pellicola per cui Bustric ha ricevuto anche una nomina come “Miglior attore non protagonista” ai David di Donatello del 1998.

La Compagnia Bustric che si esibirà il prossimo giovedì 8 luglio alle ore 21:15 nel contesto della piazza Gina Borellini di Concordia sulla Secchia, è la compagnia storica di Bustric per la quale compone e dirige spettacoli di genere comico e che ha un curriculum internazionale essendosi esibita in Europa e America Latina.

L’ingresso è gratuito ma la prenotazione obbligatoria contattando il numero 331-7487202 o inviando una mail all’indirizzo progetto.tp@gmail.com.