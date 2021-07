Cordoglio a Rovereto per la morte del 16enne Nicolò Petenatti

ROVERETO- La morte del giovanissimo Nicolò Petenatti ha lasciato sconvolta l’intera comunità di Rovereto: Nicolò stava percorrendo via Chiesa in bicicletta, giovedì 15 luglio, quando un’auto l’ha travolto. Dopo il ricovero in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Bologna, il giovane purtroppo non ce l’ha fatta.

La famiglia Petenatti, è molto conosciuta a Rovereto, dove il nonno paterno di Nicolò ha gestito per anni una carrozzeria.

Mamma Federica, papà Cristian e il fratello Lorenzo, in queste ore di dolore, hanno deciso per l’espianto degli organi.

I funerali del giovane non sono ancora stati fissati, saranno definiti nelle prossime ore.

