Coronavirus, ipotesi di Green Pass esteso: si va verso il “modello Macron”?

MODENA- Si fa sempre più strada nel governo l’ipotesi di un Green Pass “alla francese”: obbligatorio per entrare nei bar, ristoranti, trasporti pubblici e partecipare a eventi e manifestazioni.

La variante Delta sta facendo risalire la curva epidemiologica in maniera preoccupante e sono soprattutto i giovani a contagiarsi: ecco perché il rilascio del green pass potrebbe essere previsto solo per chi dimostra di aver completato il ciclo vaccinale e non basterà più una sola somministrazione.

La discussione è aperta e sta già dividendo le forze politiche. Già da venerdì 16 luglio, dopo l’esame dei dati del monitoraggio settimanale, una linea di condotta categorica rischia di diventare ancora più stringente: le nuove misure potrebbero entrare in vigore già a metà della prossima settimana.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017