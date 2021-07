Discarica Finale, slitta la decisione del Tar sul ricorso contro l’ampliamento

“Sull’ampliamento della discarica, la Giunta Palazzi in questi anni ha fatto molte chiacchere ma ha ottenuto pochi risultati. Tutto l’iter autorizzativo si è svolto nei cinque anni del loro mandato. Sono stati presenti a tutte le conferenze dei servizi, a sentire loro. E cosa hanno ottenuto? L’ampliamento è stato approvato. Mai un accenno all’inquinamento delle falde e del terreno, eppure è riportato nelle relazioni di Arpae. E un ricorso al TAR, autorizzato all’unanimità dal consiglio comunale ma che il sindaco ha gestito in completa autonomia, che trascura aspetti molto importanti e che rende l’esito incerto.

I cittadini devono sapere che se non ci fosse stata l’inchiesta della Forestale e il sequestro della discarica da parte della Procura, l’ampliamento sarebbe già operativo. Ringraziamo il deputato finalese Vittorio Ferraresi che nelle scorse settimane ha promosso un tavolo di confronto sulla discarica aperto a tutte le forze politiche, presentando proposte utili per continuare questa battaglia. Aggiungiamo anche che dire no all’ampliamento della discarica è necessario, ma non è sufficiente.

Vogliamo la definitiva bonifica di Feronia 0, per la quale la giunta Palazzi non si è attivata per individuare una soluzione che liberasse Finale Emilia da un problema che si trascina da troppo tempo e che arreca un pesante impatto ambientale al territorio. E vogliamo effettuare uno studio sull’inquinamento del suolo, tema che non è stato adeguatamente posto dalla giunta Palazzi né in sede di Conferenza dei servizi né nel ricorso al TAR. L’esito di tale studio è una precondizione fondamentale per l’assunzione di ulteriori iniziative per la salvaguardia ambientale di Finale Emilia”.