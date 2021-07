“Estate a Soliera”: piazza Lusvardi diventa un’arena estiva

SOLIERA- Per il secondo anno consecutivo in piazza Lusvardi sarà un’estate all’insegna del grande schermo per una programmazione che prevede 10 proiezioni gratuite, ma a prenotazione obbligatoria e semplice: basterà accedere al sito internet della Fondazione Campori oppure contattare il numero 059.568580 (lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30).

In cartellone anche due concerti di “Note di Passaggio”, a cura degli Amici della Musica di Modena: giovedì 15 luglio con il Quintetto Ducale e giovedì 5 agosto con Gesualdo Coggi al pianoforte.

Quanto al cinema, si comincia venerdì 16 luglio con il film d’animazione “Dilili a Parigi”: è l’ultimo film del regista, sceneggiatore, disegnatore francese Michel Ocelot- premio Cesar 2019 come migliore film di animazione.

Ocelot, che ha passato la sua infanzia in Guinea, ci aveva già mostrato il capolavoro di un eroe bambino nero: Kirikù, cresciuto in un villaggio africano, minuscolo in proporzione agli adulti ma di gran lunga più intelligente e capace di risolvere ogni situazione con generosità e fantasia. Dilili è il corrispettivo femminile di Kirikù. L’altra coprotagonista del film è Parigi, la Ville Lumière, sfolgorante ed epica, fotografata digitalmente da Ocelot in migliaia di foto da cui ha poi cancellato ogni traccia di modernità e su cui interviene con il disegno animato.

Si prosegue per altre tre settimane, nelle serate di lunedì, martedì e mercoledì, con “Easy: un viaggio facile facile”, “Coco”, “Il grande passo”, “The rider. Il sogno di un cowboy”, “Oceania”, “Ci vuole un fisico”, “Alice e il sindaco”, “Ferdinand” e “Il grande salto”.

In programma anche gli spettacoli “Il circo delle nuvole” di e con Gek Tessaro (il 22 luglio, per bambini dai 4 anni in su) e “L’inno svelato” (il 29 luglio) di Michele D’Andrea, storico e curatore dei simboli istituzionali. Si tratta di una passeggiata a ritroso nel tempo, con il passo dell’ironia e del disincanto, tra le pieghe della storia ufficiale. Al centro della narrazione il nostro inno nazionale, attorno al quale ruotano le curiosità e gli aneddoti che ne hanno accompagnato la nascita, il successo, il significato, l’attuale percezione.

Durante l’evento il sindaco di Soliera Roberto Solomita consegnerà alle ragazze e ai ragazzi nati nel 2003, le “chiavette della città”: vere e proprio chiavi usb, realizzate ad hoc, che contengono il testo integrale della Costituzione Italiana.