Finale Emilia, divieto di circolazione in via Torre Portello giovedì 22 luglio

FINALE EMILIA-Divieto di transito in via Torre Portello ( nel tratto compreso tra via A. Costa e via Ventura), giovedì 22 luglio dalle 8 alle 18 per lavori di sistemazione alla linea elettrica.

Il divieto di circolazione e di sosta- con rimozione- sarà esteso a tutte le categorie di veicoli.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017