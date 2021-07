Finale Emilia: vittoria Cisl alle elezioni per rsu Ecoblocks e Titan

FINALE EMILIA- Vittoria della Cisl alle elezioni per il rinnovo delle rsu (rappresentanze sindacali unitarie) alla Ecoblocks di Finale Emilia: azienda con circa 50 addetti leader in Italia nella produzione di blocchetti per pallet realizzati con scarti e rifiuti legnosi.

La lista Filca Cisl Emilia Centrale ha eletto tre delegati su tre eleggibili. Nella rsu uscente la Cisl aveva un solo rappresentante, contro i due della Cgil. “La Filca Cisl Emilia Centrale si conferma il sindacato modenese più rappresentativo nel settore dell’edilizia e lavorazione legno – commenta soddisfatto il segretario generale Remo Perboni – Il risultato alla Ecoblocks è arrivato grazie alla collaborazione con Ciro Ascione, che faceva parte della precedente rsu ed è stato rieletto. Negli ultimi mesi siamo riusciti a coinvolgere molti lavoratori Ecoblocks nelle nostre iniziative e proposte, premiate sia con un aumento degli iscritti che con la vittoria nel voto per le rsu”, conclude il segretario generale della Filca Cisl Emilia Centrale. Sempre la Cisl ha conquistato nelle settimane scorse una storica vittoria alle elezioni per il rinnovo delle rsu di un’altra azienda di Finale Emilia: la Titan, che ha circa 220 addetti e produce ruote per il settore agricolo. La lista Fim Cisl Emilia Centrale ha ottenuto 73 voti ed eletto tre candidati (su quattro presentati), superando per la prima volta Usb Lavoro privato (63 voti, tre rsu) e Fiom Cgil (un delegato). Nella rsu uscente la Fim Cisl aveva un solo rappresentante, contro i tre ciascuno di Usb e Fiom Cgil. Inoltre il delegato storico della Fim Cisl Alfonso D’Alessandro è risultato il candidato più votato, con 38 preferenze nelle elezioni per le rsu e 45 nel voto per i rls (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). Hanno votato 174 lavoratori, quasi l’80% dei 221 aventi diritto. “Per noi è un risultato straordinario – commenta il sindacalista della Fim Cisl Emilia Centrale Roberto Verucchi – Siamo entrati in Titan da dieci anni e dopo una politica sindacale portata avanti sempre in minoranza, ora i lavoratori hanno premiato la nostra coerenza sul modo di fare contrattazione, basata non solo sugli aumenti salariali, ma soprattutto su welfare, sicurezza e salute, innovazione e tutele”.

