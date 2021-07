Furto, maltrattamenti, lesioni, estorsione ed evasione dai domiciliari: arrestato 33enne

MODENA- Nella serata di giovedì 1 luglio, i carabinieri della stazione di Modena San Damaso hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del tribunale di Modena, nei confronti di un 33enne, residente a Bologna e di recente domiciliato presso una comunità riabilitativa per tossicodipendenti di Modena.

L’uomo dovrà espiare un residuo di pene per quasi 5 anni- per reati commessi negli ultimi anni nella provincia bolognese- per furto, evasione dagli arresti domiciliari, maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali.

L’arrestato, è stato tradotto presso la casa circondariale Sant’Anna di Modena

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017