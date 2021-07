“Il caffè della domenica” Un piccolo spazio trisettimanale a cura di Francesca Monari.

Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non solo!

Ferrara – Assegnato il Premio Speciale “Servizi ai cittadini” del Bando Coopstartup Estense, alla cooperativa ‘Il Cortile’. La startup nasce da un’idea di portierato sociale il cui intento è quello di offrire servizi di prossimità personalizzati. E’ composta da 5 donne, mosse dalla necessità di reinventarsi un lavoro dopo il fallimento dell’azienda per la quale lavoravano. Supporteranno a 360° le persone anziane o fragili nella gestione degli impegni di salute e nelle attività quotidiane in genere.

Carpi – Questa ulteriore apertura di ‘Dispensa Emilia’ è molto significativa perché consolida la presenza sul nostro territorio. Inaugura un piano di sviluppo molto intenso che vedrà 10 nuove aperture concentrate tra Emilia e Lombardia che porteranno ulteriori assunzioni di entro fine anno.

Bologna – Nasce in Via Parisio, sul muretto davanti a casa dell’ideatrice Piera Cavazza, l’angolo del regalo. Chiunque può portare qualcosa da donare a chi ha bisogno. C’è chi lascia soltanto e chi prende qualcosa in cambio. Tutte cose in buono stato a cui dare nuova vita. Un’idea semplice che sa di buono.

Modena – Apre un ristorante bavarese che offrirà fino a 500 coperti. Il ‘Löwengrube’ è il secondo ad aprire in Emilia Romagna. Il primo si trova a Bologna e sono già in programma altre due aperture a Ravenna e Reggio Emilia, con conseguenti 60 nuove assunzioni in tutto.