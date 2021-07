La solidarietà viaggia sulle due ruote: il concordiese Alessandro Colombi in sella per promuovere il basket inclusivo

CONCORDIA – Milleduecento chilometri, sei giorni di viaggio, una mountain bike, pochi effetti personali e tanta voglia di propagandare un progetto che abbatta le barriere: sono questi gli ingredienti che costituiscono l’impresa ciclistica che Alessandro Colombi si appresta a mettere in atto domenica 25 luglio (ne abbiamo parlato QUI). Una vera e propria ambasciata di solidarietà, che da Concordia si dipanerà lungo tutto il perimetro dell’Emilia-Romagna, in nome di una nuova visione del basket e dello sport in generale. BikER si propone infatti di mettere in contatto tante comunità della regione con la pallacanestro inclusiva, dimensione in cui bambini e ragazzi con disabilità possono collaborare con i coetanei senza barriere di alcun tipo.

“Ho conosciuto Alessandro Colombi in seguito al sisma del 2012,” ha dichiarato il sindaco di Concordia Luca Prandini nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, “e quando mi ha illustrato l’idea, ho immediatamente contattato i colleghi delle città coinvolte per assicurarmi la loro collaborazione. Devo dire che l’entusiasmo è stato unanime”. BikER ha riscosso altresì il plauso della sindaca di Monghidoro Barbara Panzacchi, che ha espresso gioia per il passaggio di Colombi nella città natale di Gianni Morandi: “L’idea del basket inclusivo ci piace, ringraziamo Alessandro per aver scelto di intraprendere questo percorso”: Una solidarietà, quella della rete territoriale emiliano-romagnola, che ha scaldato il cuore dell’ambasciatore concordiese: “Affronterò il viaggio in solitaria”, ha spiegato Colombi, “quindi mi è di grande conforto sapere che laddove mi fermerò, troverò un letto e un pasto. In ogni caso, al termine di ciascuna tappa, effettuerò una diretta Instagram in collegamento con il presidente di Primo Gioco Alberto Ganzerli e con alcuni dei nostri giovani atleti: anche loro, così, saranno protagonisti dell’impresa. Naturalmente, l’obiettivo della pedalata è quello di raccogliere finanziamenti a sostegno del progetto: online, sarà aperta una raccolta fondi, speriamo di poter raccogliere quanto basta per sostenere l’iniziativa”.

