Lions Club: il Melvin Jones Fellowship è andato a Guido Zaccarelli

FINALE EMILIA, MIRANDOLA- Il Melvin Jones Fellowship è un prestigioso riconoscimento lionistico internazionale che viene attribuito ai soci Lions che si distinguono per la particolare generosità e disponibilità a sviluppare progetti di solidarietà a favore della propria comunità.

Quest’anno il prestigioso riconoscimento è andato a Guido Zaccarelli per la sua attività svolta

come presidente di zona 10 che comprende i club di Finale Emilia, Mirandola, Castelfranco Emilia –

Nonantola, Carpi Host e Carpi Alberto Pio.

È importante ricordare che per l’attività svolta come presidente del Lions Club Mirandola ha

ricevuto, nell’anno del suo mandato, il PIN Excellence Centennial 2017 – 2018 il cui si è

particolarmente distinto nel servizio alla comunità, nella crescita associativa, nella comunicazione

e nell’efficienza organizzativa.

“L’anno lionistico appena concluso – dichiara Zaccarelli – nonostante l’emergenza sanitaria, è

stato caratterizzato da una intensa attività sociale da parte di tutti i presidenti dei club che hanno

dedicato tempo ed energie per promuovere service, attività di servizio, a favore delle proprie

comunità”.

“Un vanto – prosegue Zaccarelli – è aver ideato e promosso con il governatore del Distretto 108Tb

Gianni Tessari, la responsabile della Fondazione Internazionale Lions Teresa Filippini e la stretta

collaborazione con la Fondazione Democenter, un corso di alta formazione rivolto a giovani Leo

per fornire conoscenze, metodologie e strumenti destinate a realizzare al meglio un progetto

imprenditoriale. Un successo che è andato oltre le aspettative per il numero dei giovani che hanno

partecipato con profondo interesse e per le idee che sono nate e nel futuro potrebbero diventare

vere e proprie Start-up”.

“Un sentito ringraziamento – conclude il già presidente di zona – va al nostro governatore Gianni Tessari, ai presidenti dei singoli club e alle persone che hanno contribuito al successo di questa straordinaria annata, con le quali condivido il prestigioso riconoscimento lionistico internazionale”.

