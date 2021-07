Mirandola, ancora in rianimazione la giovane travolta in via Toti

MIRANDOLA- È ancora in gravissime condizioni e resta ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, la dodicenne travolta in bicicletta da un’auto in via Toti giovedì 23 luglio.

La ragazzina era stata investita, insieme a un’amica tredicenne, da un’Alfa Romeo Mito all’altezza dell’l’intersezione di via Toti con via Vittorio Veneto

Da subito le condizioni della giovane erano apparse gravi.

