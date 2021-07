Mirandola, il Consiglio rimanda a settembre l’analisi sulla Cispadana, il Comitato: “Vergognosa pantomina politica”

Comunicato del Coordinamento cipadano NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce.

Una vergognosa pantomima politica quella vista ieri sera in C.C. a Mirandola dove doveva essere discusso ed approvato un documento unitario firmato da Golinelli per la Lega, Lugli per FDI , Siena della lista civica Più Mirandola e Nicoletta Magnoni del M5S. Un documento di mediazione in cui veniva chiesto alla Regione di abbandonare il progetto autostradale per i motivi che tutti conoscono, a partire dalla insostenibilità economica detta dalla stessa ARC, e ritornare a quello del 2004 con la realizzazione dei tratti mancanti della Cispadana a scorrimento veloce. Il messaggio a via Aldo Moro era chiaro: basta perdere tempo e dare risposte in tempi certi alle esigenze del territorio. Negli ultimi giorni era arrivata anche l’adesione di Ganzerli Capogruppo del PD in C.C.. Invece, all’ultimo momento, il voltafaccia delle forze politiche, tranne il M5S, per rinviare l’approvazione per l’ennesima volta ad un prossimo C.C. in settembre. Ancora una volta si sono sacrificati gli interessi del territorio sull’altare dei “giochini politici” nazionali e regionali. Senza pudore ne tantomeno autonomia decisionale questi “politicanti” di casa nostra eseguono gli ordini di altri che stanno in posti di potere. Viene da chiedersi se i cittadini mirandolesi e tutti coloro interessati alla Cispadana si meritino una tale classe dirigente.

Silvano Tagliavini a nome del Coordinamento.

