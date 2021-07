Mirandola: l’assessore Lodi replica al Pd dopo il grave incidente di via Toti

MIRANDOLA- “Questa amministrazione ha già commissionato uno studio di riorganizzazione del traffico e il ripristino del doppio senso di marcia sulla Circonvallazione, come del resto annunciato in campagna elettorale“- con queste parole l’assessore alla Sicurezza e polizia Locale di Mirandola Roberto Lodi replica al capogruppo Pd Roberto Ganzerli che, dopo il tremendo incidente stradale in via Toti, ha redarguito in un comunicato stampa Giunta e cittadinanza mirandolese.

“Le motivazioni che nel 2005 spinsero l’Amministrazione dell’allora sindaco Luigi Costi a decidere per il senso unico di marcia era dovuto all’assenza della Tangenziale e di via delle Nazioni Unite, ragion per cui il traffico pesante gravava sulla Circonvallazione, in pieno centro storico– spiega l’assessore Lodi alla stampa locale- Entrambe le arterie, realizzate nell’ultimo decennio, hanno risolto il problema, e quindi la Circonvallazione potrà tornare come un tempo per la soddisfazione di tanti cittadini”.

“Negli anni 2000 oltre 1500 firme di cittadini cercarono di ostacolare l’inserimento del senso unico sulla Circonvallazione– prosegue l’assessore- Tuttavia, il Piano traffico venne approvato e da ormai 16 anni i residenti e gli automobilisti di passaggio percorrono il periplo dei viali a senso unico di marcia”.

